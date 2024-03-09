

Манджгаладзе: Когда партия Иванишвили постоянно доказывает гражданам, что в стране все хорошо, это политическая глупост

09.03.2024 19:23





Это большая политическая глупость, когда партия Иванишвили постоянно доказывает гражданам, что в стране все хорошо и высокие цены, миграция, безработица – это выдумки и пропаганда, - заявил генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе.



По словам Манджгаладзе, эта несправедливость не продлится долго и «народ обязательно избавится от них [«Грузинской мечты»]».



«Не прошло и месяца с тех пор, как «Коалиция победы» заявила, что мы вернем человека и решение его проблем в главную политическую повестку дня. Сегодня всем приходится сталкиваться с этой реальностью.



Только Иванишвили и его партия пытаются уйти от справедливых вопросов народа – почему в Грузии самые дорогие продукты? Почему люди бегут из страны? Почему богатеют только Иванишвили и его клан, и почему люди беднеют? Их комментарии ясно указывают на то, что они совершенно оторвались от народа. Это большая политическая глупость, когда партия Иванишвили постоянно доказывает гражданам, что в стране все хорошо и высокие цены, миграция, безработица – это выдумки и пропаганда.



Тогда как, кто лучше граждан знает, с какими проблемами им приходится сталкиваться ежедневно. Эта несправедливость не продлится долго, люди обязательно от них избавятся», - заявил Паата Манджгаладзе.





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