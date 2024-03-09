

Омбудсмен: Неприемлемо любого рода насилие и ограничение религиозной свободы, гарантированной Конституцией

09.03.2024 19:34





Для Народного защитника неприемлемо любого рода насилие и ограничение гарантированной Конституцией религиозной свободы, - об этом говорится в заявлении Народный защитник Грузии, которым он откликается на противостояние, произошедшее на религиозной почве в Адигени 8 марта.



Как отмечается в заявлении, Народный защитник Грузии следит за событиями в Адигени.



«Сотрудник регионального офиса аппарата Народного защитника пообщался с лицами, участвовавшими в конфликте. На данном этапе изучается ситуация и выясняются объективные, фактические обстоятельства, после чего в рамках мандата будет соответствующее реагирование», - говорится в заявлении аппарата Народного защитника.



Для справки, вчера произошло противостояние возле жилого дома, расположенного по адресу Церетели №18 в поселке Адигени, где функционирует религиозная школа и местное мусульманское население молится по пятницам.



Настоятель Зарзмского монастыря Николоз Гецадзе вместе с православными духовными лицами и местными жителями пришел во двор здания и потребовал от мусульман покинуть здание. На месте были мобилизованы большие силы полиции.





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