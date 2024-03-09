|
|
|
Омбудсмен: Неприемлемо любого рода насилие и ограничение религиозной свободы, гарантированной Конституцией
09.03.2024 19:34
Для Народного защитника неприемлемо любого рода насилие и ограничение гарантированной Конституцией религиозной свободы, - об этом говорится в заявлении Народный защитник Грузии, которым он откликается на противостояние, произошедшее на религиозной почве в Адигени 8 марта.
Как отмечается в заявлении, Народный защитник Грузии следит за событиями в Адигени.
«Сотрудник регионального офиса аппарата Народного защитника пообщался с лицами, участвовавшими в конфликте. На данном этапе изучается ситуация и выясняются объективные, фактические обстоятельства, после чего в рамках мандата будет соответствующее реагирование», - говорится в заявлении аппарата Народного защитника.
Для справки, вчера произошло противостояние возле жилого дома, расположенного по адресу Церетели №18 в поселке Адигени, где функционирует религиозная школа и местное мусульманское население молится по пятницам.
Настоятель Зарзмского монастыря Николоз Гецадзе вместе с православными духовными лицами и местными жителями пришел во двор здания и потребовал от мусульман покинуть здание. На месте были мобилизованы большие силы полиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна