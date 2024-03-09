

Гарибашвили продолжает пугать грузин войной в случае поражения ГМ на выборах

09.03.2024 22:25





Риски открытия второго фронта в Грузии сохраняются, и только победа правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах может гарантировать сохранение мира, заявил экс-премьер, председатель ГМ Ираклий Гарибашвили.



«Мы сохранили мир, стабильность и сильный, быстрый экономический рост. Но риски, пред которыми страна стояла в прошлом и позапрошлом году, что связано с безопасность и втягиванием нашей страны в войну, переносом второго фронта, никуда не делись. Об этом я разговаривал с избирателями, с активом нашей партии и сказал, что победа «Грузинской мечты» является единственным безальтернативным выходом для нашего народа, чтобы сохранить мир, стабильность и развитие», — сказал Гарибашвили.



По его словам, предыдущее правительство во главе с Михаилом Саакашвили «предало интересы грузинского народы» в угоду «интересам зарубежных стран» и все это принесло Грузии немало бед. «Поэтому, мы никому не позволим повторно и окончательно разрушить нашу страну», — добавил он.



Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. «Грузинская мечта» остается у власти с 2012 года. Партия рассчитывает не просто на четвертый срок, но и на получение конституционного большинства.



«Второй фронт» — одна из главных тем, к которой «Грузинская мечта» обращается, желая подчеркнуть свои успехи в обеспечении мира. Согласно их версии, существует некие силы, которые пытаются «втянуть» Грузию в войну, развязанную Россией в Украине.



Сторонников открытия «второго фронта» называют «партией глобальной войны». Сюда «Грузинская мечта» включила практически всех своих оппонентов и критиков как внутри страны, так и за рубежом.







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