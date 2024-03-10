

Гахария: Есть и моя вина в том, что сегодня в Грузии функционирует единственный институт и это – Иванишвили

10.03.2024 11:21





К сожалению, есть и моя вина в том, что сегодня в Грузии функционирует единственный институт и этот институт называется Иванишвили. Все остальные институты функционально упразднены, дисфункциональны. Бывший премьер в чем-то соперничает с новым премьером, но это не имеет никакого значения, - заявил журналистам председатель партии «За Грузию» Георгий Гахария.



Так, отвечая на вопрос о том, что он думает по поводу противостояния между бывшим и нынешним премьер-министрами, Гахария отметил, что за этим нет никакого содержания.



Вместе с тем, по его словам, главное – это приоритеты, поскольку то, что Грузия может стать полноправным членом семьи ЕС – это не только политическое достижение, а, разумеется, это и открытие окна огромных возможностей для страны.



«Поэтому мы должны использовать все это, чтобы это благополучие отразилось на каждой семье, европейское благополучие не должно быть доступно только нескольким элитным семьям, оно должно быть доступно каждому, и оно должно быть доступно здесь, в этой стране. Люди не должны бежать в эмиграцию, чтобы иметь достойную зарплату, достойное социальное обеспечение, здравоохранение, образование и многое другое», - заявил Гахария.





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