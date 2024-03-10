

Обощество желает безоговорочного освобождения Саакашвили - представитель экс-президента

10.03.2024 15:59





Сегодня я уже на третьей локации в Тбилиси, и везде очереди людей, требующих освобождения президента Михаила Саакашвили, - об этом заявила личный представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе.



По ее словам, «мы должны вместе бороться за свободу нашей страны, вместе должны поставить нашу страну на западные рельсы».



«Кампания по сбору подписей продолжается в масштабе всей Грузии. Сейчас тоже беспрецедентная активность, я уже не раз говорила об этом. Куда бы мы ни приехали, всюду подобная ситуация, везде очереди. Сегодня я уже на третьей локации, и везде такая ситуация. Люди стоят в очереди, чтобы подписать требование об освобождении президента Михаила Саакашвили, и я очень рада, что в нашем обществе такая активность, такое желание, чтобы президент Михаил Саакашвили был безоговорочно освобожден. Мы должны вместе бороться за свободу нашей страны, вместе должны поставить нашу страну на западные рельсы и в ускоренном порядке сделать Грузию частью европейской семьи» - сказала Софо Джапаридзе.





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