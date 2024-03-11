

Министром здравоохранения назначен Михаил Сарджвеладзе

11.03.2024 10:26





Министром по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты назначен Михаил Сарджвеладзе.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.



Михаил Сарджвеладзе сменил на посту министра здравоохранения Зураба Азарашвили.



Напомним, Зураб Азарашвили покинул свой пост 1 марта. Как пояснил тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в медицинском сообществе было недовольство в плане коммуникации с министром здравоохранения. В качестве одного из примеров Ираклий Кобахидзе привел события, связанные с Республиканской больницей.







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