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Министром здравоохранения назначен Михаил Сарджвеладзе
11.03.2024 10:26
Министром по делам вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты назначен Михаил Сарджвеладзе.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем брифинге.
Михаил Сарджвеладзе сменил на посту министра здравоохранения Зураба Азарашвили.
Напомним, Зураб Азарашвили покинул свой пост 1 марта. Как пояснил тогда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в медицинском сообществе было недовольство в плане коммуникации с министром здравоохранения. В качестве одного из примеров Ираклий Кобахидзе привел события, связанные с Республиканской больницей.
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