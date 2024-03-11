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Кобахидзе^ В администрации правительства произошло несколько кадровых изменений
11.03.2024 10:31
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о нескольких кадровых изменениях в администрации правительства.
По словам Ираклия Кобахидзе, главой администрации правительства назначен Леван Жоржолиани, который был депутатом тбилисского Сакребуло и председателем юридической комиссии.
Николоз Ткемаладзе назначен главой департамента по связям с регионами администрации правительства.
Вместе с тем, советником премьер-министра по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая.
Еще одним советником премьер-министра станет Зураб Абашидзе.
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