

Кобахидзе^ В администрации правительства произошло несколько кадровых изменений

11.03.2024 10:31





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о нескольких кадровых изменениях в администрации правительства.



По словам Ираклия Кобахидзе, главой администрации правительства назначен Леван Жоржолиани, который был депутатом тбилисского Сакребуло и председателем юридической комиссии.



Николоз Ткемаладзе назначен главой департамента по связям с регионами администрации правительства.



Вместе с тем, советником премьер-министра по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая.



Еще одним советником премьер-министра станет Зураб Абашидзе.







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