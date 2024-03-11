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Кобахидзе^ В администрации правительства произошло несколько кадровых изменений


11.03.2024   10:31


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал о нескольких кадровых изменениях в администрации правительства.

По словам Ираклия Кобахидзе, главой администрации правительства назначен Леван Жоржолиани, который был депутатом тбилисского Сакребуло и председателем юридической комиссии.

Николоз Ткемаладзе назначен главой департамента по связям с регионами администрации правительства.

Вместе с тем, советником премьер-министра по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Каджая.

Еще одним советником премьер-министра станет Зураб Абашидзе.


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