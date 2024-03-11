

Спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ назначен Георгий Каджая

11.03.2024 10:56





Спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ назначен Георгий Каджая. Он сменил на этой должности Зураба Абашидзе, который займет должность советника премьер-министра.



Георгий Каджая ранее возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России. Зураб Абашидзе занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией с 2012 года. Он вел переговоры в формате «Абашидзе-Карасин».



Согласно решению главы правительства Ираклия Кобахидзе, был заменен начальник Департамента по связям с регионами Администрации правительства.



«Николоз Ткемаладзе был назначен руководителем департамента региональных связей Администрации правительства, Георгий Каджая был назначен советником премьер-министра по связям с Россией, а Зураб Абашидзе был назначен советником премьер-министра», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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