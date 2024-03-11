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Правительство Грузии критикует Германию и Евросоюз


11.03.2024   11:01


«Прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия привержена идее правового государства», — говорится в заявлении правительства Грузии.

«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых, в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием.

Зураб Адеишвили был одним из создателей репрессивного режима, который на протяжении многих лет попирал принципы демократии и правового государства, основные права и свободы человека, а также независимость судебной власти в Грузии. Указанный режим принес в жертву жизни, здоровье и благополучие многих людей.

Зураб Адеишвили признан виновным в незаконном отчуждении винного завода, захвате телекомпании «Иберия», похищении Кобы Давиташвили и жестоком насилии над ним, пытках заключенных и деле о банкротстве «Карту банка», обвиняется в погроме и захвате телекомпании «Имеди», насилии 7 ноября 2007 года и сокрытии преступления по делу об убийстве Буты Робакидзе.

Учитывая все вышесказанное, прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и ФРГ подрывает представление о приверженности европейской бюрократии идее правового государства.

Соответственно, упомянутое событие прямо противоречит духу первого из 9-ти приоритетов, определенных Евросоюзом для Грузии, который заключается в недопущении усиления антиевропейских настроений в Грузии.

Грузия является верным партнером и ожидает, что в будущем европейские структуры и бюрократия проявят большее внимание и верность к ценностям, которые Европа основала после Второй мировой войны», — говорится в заявлении правительства.


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