

Правительство Грузии критикует Германию и Евросоюз

11.03.2024 11:01





«Прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия привержена идее правового государства», — говорится в заявлении правительства Грузии.



«Правительство Грузии выражает обеспокоенность состоявшимися в Евросоюзе и ФРГ визитами и встречами, в которых, в составе украинской делегации участвовал Зураб Адеишвили, человек, признанный преступником и разыскиваемый грузинским правосудием.



Зураб Адеишвили был одним из создателей репрессивного режима, который на протяжении многих лет попирал принципы демократии и правового государства, основные права и свободы человека, а также независимость судебной власти в Грузии. Указанный режим принес в жертву жизни, здоровье и благополучие многих людей.



Зураб Адеишвили признан виновным в незаконном отчуждении винного завода, захвате телекомпании «Иберия», похищении Кобы Давиташвили и жестоком насилии над ним, пытках заключенных и деле о банкротстве «Карту банка», обвиняется в погроме и захвате телекомпании «Имеди», насилии 7 ноября 2007 года и сокрытии преступления по делу об убийстве Буты Робакидзе.



Учитывая все вышесказанное, прием Зураба Адеишвили в Евросоюзе и ФРГ подрывает представление о приверженности европейской бюрократии идее правового государства.



Соответственно, упомянутое событие прямо противоречит духу первого из 9-ти приоритетов, определенных Евросоюзом для Грузии, который заключается в недопущении усиления антиевропейских настроений в Грузии.



Грузия является верным партнером и ожидает, что в будущем европейские структуры и бюрократия проявят большее внимание и верность к ценностям, которые Европа основала после Второй мировой войны», — говорится в заявлении правительства.







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