

Кобахидзе считает, что создание множества мелких партий увеличивает шанс «Мечты» получить конституционное большинство

11.03.2024 11:37





«Создается не одна 2%-ая, 3%-ая партия. В таком случае на оппозиционном фланге теряется больше голосов, что позволит нам получить конституционное большинство», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, говоря о возможном объединении политических команд бывшего председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и учредителя «Мтавари архи» («Главного канала») Ника Гварамия.



По его же заявлению, создание нескольких 2-3%-ных оппозиционных партий дает им хорошую картину.



«В принципе, создается несколько 2-3%-ных оппозиционных партий, что дает нам хорошую картину. В конце концов, наша задача – конституционное большинство, и эти процессы, которые развиваются, я имею в виду создание 2-3%-ных партий, увеличивают наши шансы получить конституционное большинство в парламенте Грузии. Поэтому будем ждать развития событий. Пока тенденция хорошая, создается не одна 2%-ая, 3%-ая партия. Еще раз повторю, в таком случае на оппозиционном фланге теряется больше голосов, что позволит нам получить конституционное большинство», - заявил премьер-министр.



Напомним, что сегодня состоится итоговая встреча политических команд бывшего председателя «Единого национального движения» Ники Мелия и основателя «Мтавари архи» Ники Гварамия. По информации пресс-службы, на встрече будет оглашено окончательное решение.





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