|
|
|
МИД Грузии выразил послу Германии обеспокоенность в связи с участием Зураба Адеишвили в ЕС
11.03.2024 11:46
В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским и послом Федеративной Республики Германия в Грузии Петером Фишером.
По информации МИД, «послам была официально передана обеспокоенность грузинской стороны по поводу участия Зураба Адеишвили (генпрокурор в правительстве Саакашвили - ред.), человека, признанного преступником и разыскиваемого грузинским судом, в визитах и встречах, состоявшихся в ЕС и ФРГ».
«Как пояснили послам, Зураб Адеишвили известен своей виновностью в громких делах, и печальным фактом является то, что в официальных форматах в ЕС участвует человек, чьи преступные действия были направлены против принципов демократического, справедливого государства, что, естественно, вызывает справедливое беспокойство в грузинском обществе и не способствует повышению эффективности усилий, направленных против антизападных настроений. На встрече выразили надежду, что Евросоюз и государства-члены отреагируют соответствующим образом на подобные факты в будущем. Послы в МИД еще раз подтвердили готовность тесно сотрудничать как по вопросам активной повестки двусторонних отношений, так и для прогресса в процессе дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз», — говорится в заявлении МИД Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна