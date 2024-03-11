

МИД Грузии выразил послу Германии обеспокоенность в связи с участием Зураба Адеишвили в ЕС

11.03.2024 11:46





В Министерстве иностранных дел Грузии состоялась встреча с послом ЕС в Грузии Павлом Герчинским и послом Федеративной Республики Германия в Грузии Петером Фишером.



По информации МИД, «послам была официально передана обеспокоенность грузинской стороны по поводу участия Зураба Адеишвили (генпрокурор в правительстве Саакашвили - ред.), человека, признанного преступником и разыскиваемого грузинским судом, в визитах и ​​встречах, состоявшихся в ЕС и ФРГ».



«Как пояснили послам, Зураб Адеишвили известен своей виновностью в громких делах, и печальным фактом является то, что в официальных форматах в ЕС участвует человек, чьи преступные действия были направлены против принципов демократического, справедливого государства, что, естественно, вызывает справедливое беспокойство в грузинском обществе и не способствует повышению эффективности усилий, направленных против антизападных настроений. На встрече выразили надежду, что Евросоюз и государства-члены отреагируют соответствующим образом на подобные факты в будущем. Послы в МИД еще раз подтвердили готовность тесно сотрудничать как по вопросам активной повестки двусторонних отношений, так и для прогресса в процессе дальнейшей интеграции Грузии в Евросоюз», — говорится в заявлении МИД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





