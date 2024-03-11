

Саакашвили: Российский режим активно готовится к выборам в Грузии

11.03.2024 12:52





По заявлению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, «российский режим» активно готовится к выборам в Грузии и готовит переворот в Грузинской церкви.



Как отметил на сегодняшнем судебном процессе Саакашвили, планируется также устройство ряда провокаций.



«Хочу сказать, что российский режим активно готовится к выборам в Грузии. Я знаю, что в ближайшем будущем они готовят переворот в Грузинской церкви, желая окончательно завладеть нашей церковью, чтобы быть в идеологической готовности к выборам. Точно так же они собираются устроить целый ряд других провокаций», - заявил Саакашвили.



Кроме того, бывший президент сказал о событиях, происходивших в прошлом году 8 марта, и отметил, что тогдашний протест был очень правильным.



«Прошел 1 год со дня выступлений 8 марта… Протест 8 марта был протестом очень правильного направления. Я хотел бы еще раз поблагодарить тех молодых людей, которые не допустили принятия «закона об агентах». Наши дети особенные, потому что они выросли в некоррумпированной Грузии, где ценился труд и не было непотизма», - заявил Саакашвили.





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