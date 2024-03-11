

Акубардия: «Грузинская мечта» ничего не сделала для того, чтобы Адеишвили был объявлен в розыск "Интерполом"

11.03.2024 13:11





«Грузинская мечта» ничего не сделала для того, чтобы был справедливый суд, Адеишвили был объявлен в розыск «Интерполом», и сегодня нападает на Германию», — заявила депутат от оппозиции Теона Акубардия.



По словам Акубардия, это очередной недружественный шаг.



«Поддержка Германии на пути к вступлению в Евросоюз жизненно важна, особенно если учесть, что новый премьер-министр и многие члены его команды — люди, получившие образование в Германии. Это еще один недружественный шаг и попытка обвинить Запад в созданных им проблемах, в том числе в чувстве справедливого государства. Германия не имеет никакого отношения к Зурабу Адеишвили, первый виновник — «Грузинская мечта», которая не сумела обеспечить, с одной стороны, объявление Адеишвили в розыск «Интерполом», а с другой — чувство справедливого государства по отношению к Грузии со стороны Запада. Естественно, это требование не новое, о нем говорят уже давно, но в данном контексте оно мне кажется еще более невероятным. Жаль, что этот вопрос является одним из препятствий на пути нашей дружбы с Украиной. Это не только вина Украины, но и позиция «Грузинской мечты», которая создала барьер по отношению к стране, борющейся с общим врагом», — заявила Теона Акубардия.





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