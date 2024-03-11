

Титус Корлэцян: Румыния и Грузия имеют крепкие отношения

11.03.2024 14:34





«В наших парламентах ведется постоянный диалог, потому что у Румынии и Грузии крепкие отношения, стратегическое партнерство», — заявил председатель комитета по внешним связям Сената Румынии Титус Корлэцян после встречи с грузинской парламентской делегацией во главе с Николозом Самхарадзе.



По словам Корлэцяна, Румыния является твердым сторонником европейских и евроатлантических устремлений Грузии.



«В прошлом году, прежде чем Евросоюз принял решение, наш комитет инициировал, и парламент принял резолюцию, призывающую государства предоставить статус Грузии. Это позитивное решение теперь меняет динамику в положительную сторону. В настоящее время ведется работа по рекомендациям Еврокомиссии, и мы надеемся, что с Грузией будут открыты переговоры о вступлении, что очень важно, Румыния продолжит активно поддерживать Грузию, как на экспертном уровне, так и через свои политические связи. Также мы говорили о необходимости больше работать над экономическими отношениями, особенно над проектами, которые уже стоят на повестке дня наших правительств, как в сфере транспорта, так и в сфере энерго- и волоконно-оптического кабеля Черного моря. Это жизненно важно, что еще больше усилит взаимосвязь Грузии с Евросоюзом», — сказал Корлэцян.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





