

Абашидзе: я лично обратился к экс-премьеру Грузии с просьбой об отставке

11.03.2024 15:09





Экс-спецпредставитель главы правительства Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе подтвердил, что несколько месяцев назад лично обратился к бывшему премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили с предложением подумать о новой кандидатуре на его пост.



Абашидзе отметил, что кандидатура Георгия Каджая на должность специального представителя премьер-министра по отношениям с Россией была выдвинута с самого начала.



«Логика проста: после 2012 года прошло 12 лет, у всего есть начало, конец. Он положительно принял мое предложение, и естественно, в таком случае возникает вопрос, кто будет заменой. Была выдвинута кандидатура Георгия Каджая, который 4 года возглавлял наш отдел в Москве, но ему пришлось вернуться в Грузию.



Георгий вернулся, в январе этого года у него закончился срок работы там, и сейчас он назначен на эту должность. Я знаю его много лет, он работал в Министерстве иностранных дел, у него большой опыт. Он работал в Совете Безопасности. Хорошо знает эту тему, он квалифицированный и серьезный человек. И я думаю, что он будет руководить этой деятельностью соответствующим образом», — заявил Зураб Абашидзе.



Напомним, нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что Зураб Абашидзе покидает должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией и назначен на должность советника премьера страны.





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