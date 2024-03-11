

Абашидзе: Вопрос восстановления дипломатических отношений с РФ не стоит на повестке дня

11.03.2024 15:15





Вопрос восстановления дипломатических отношений с РФ не стоит на повестке дня правительства Грузии в ближайшем будущем. Об этом SOVA сообщил экс-спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.



Советник главы правительства Грузии оценил уровень дипломатических отношений Грузии и России как низкий. По его словам, после 2008 года относительно оккупированных регионов Грузии нет каких-либо благоприятных сдвигов. Однако, отметил Абашидзе, положительные тенденции наблюдаются в торгово-экономических связях двух стран.



«Что касается торгово-экономических связей, чем, в частности, я занимался, там есть, конечно, положительный рост цифр с того периода, когда мы начали этот формат с 2012 года и по сегодняшний день. По цифрам если судить, там есть увеличение экспорта и импорта — в целом товарооборота.



Многие компании вовлечены в торгово-экономические связи. Так что в рамках этого формата нам удалось сделать многое для развития экономических связей, транспортных коммуникаций, <мы> решили некоторые гуманитарные проблемы», — сообщил он.



Новоназначенный советник премьера также подчеркнул, что кадровые перестановки никак не повлияют на отношения Грузии и России. По его словам, Георгий Каджая – опытный человек, в течении многих лет работавший в МИД Грузии, а затем в Совете Безопасности. Последние четыре года он руководил секцией интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ. В Москве Каджая хорошо знают, отметил дипломат.



Говоря о своих обязанностях на новой должности советника премьер-министра Грузии, Зураб Абашидзе ответил, что ему пока неясен до конца его портфель: темы, которыми он будет заниматься на этом посту, отметил он, определятся в ближайшее время.



«Пока мне трудно об этом судить», – сказал Абашидзе SOVA.



Напомним, Зураб Абашидзе работал в должности спецпредставителя правительства Грузии по связям с РФ с 2012 года.



Источник: SOVA

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