

Платформа «Нет фобии» о событиях в Адигени: «Власти не действуют на основе защиты прав человека»

11.03.2024 15:54





Гражданская платформа «Нет фобии» реагирует на факт вмешательства в процесс молитвы местных мусульман в Адигени 8 марта. По ее оценке, государственные учреждения не выполнили должным образом свои обязанности – ни по предотвращению, ни по реагированию.



«Мы видим, что представители как центральной, так и местной власти не действуют на основе защиты прав человека и требований Конституции Грузии.



Они пытаются возложить равную вину на мусульманскую общину и превратить ситуацию в провокацию/конфликт, во главе которого якобы стояло религиозное меньшинство», — указано в заявлении организации.



Гражданская платформа «Нет фобии» указывает, что представление ситуации в подобном ключе, свидетельствует об отсутствии политической воли предпринимать шаги по снижению религиозной нетерпимости в стране.



По их словам, годами утвержденная безнаказанность влечет повторение подобных агрессивных действий.



«Этому способствует бездействие правоохранительных органов и деятельность Государственного агентства по делам религий, которое с момента своего создания было ориентировано на контроль над религиозными учреждениями, а не на защиту свободы вероисповедания», — говорится в заявлении платформы.



Гражданская платформа «Нет фобии» призывает МВД, Специальную следственную службу и прокуратуру своевременно и эффективно расследовать инцидент; Государственные служащие и политические деятели должны делать заявления в соответствии с современными демократическими принципами и стандартами прав человека. Платформа также призывает средства массовой информации соблюдать принципы разнообразия, равенства и толерантности при освещении подобных вопросов.



Напомним, 8 марта в Адигени агрессивная группа помешала молитве сограждан-мусульман. Инцидент произошел возле здания, принадлежащего гражданину Юсуфу Микеладзе, которое используется местной мусульманской общиной для молитв и совершения других религиозных ритуалов. Возле дома находились десятки полицейских и большая группа людей, в том числе православное духовенство и представители местной власти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





