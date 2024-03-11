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Верховный суд выражает обеспокоенность в связи с инициативой внедрения системы т.н. ветинга


11.03.2024   17:33


Верховный суд Грузии выражает обеспокоенность в связи с инициативой внедрения чрезвычайной процедуры проверки добросовестности судей – системы т.н. ветинга. По этому поводу Верховный суд Грузии распространяет заявление.
Как отмечается в заявлении, очевидно, что т.н. «ветинг» не относится к международному стандарту, он грубо нарушает суверенитет государства, предусматривает передачу одной из ветвей государственной власти – механизмов комплектования суда в руки внешних акторов.

«Верховный суд Грузии со всей ответственностью заявляет, что в судебной системе Грузии ни добросовестность, ни квалификация судей, ни качество правосудия, ни стандарт обоснованности решений не указывают на существование проблем с верховенством права… Международная практика ясно показала, что результаты подобных т.н. чрезвычайных процедур, вместо укрепления принципа верховенства права, искореняют этот принцип.

И, наконец, очевидно, что т.н. «ветинг» не относится к международному стандарту, он грубо нарушает суверенитет государства, предусматривает передачу одной из ветвей государственной власти – механизмов комплектования суда в руки внешних акторов.

На основании всего вышеизложенного Верховный суд Грузии категорически выступает против процедуры, направленной против достоинства, независимости и институциональной репутации системы общих судов Грузии, отдельных судей или отдельных групп судей и надеется, что это будет правильно воспринято общественностью», - говорится в заявлении.


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