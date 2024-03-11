

Ника Гварамия обещает обнародовать источники финансирования его партии

11.03.2024 17:46





Все увидят источники финансирования. Заверяю вас, в этой стране действительно не только два источника финансирования, есть и другие люди, которые хотят перемен, которым интересует содержание, - заявил журналистам один из лидеров партии «Ахали» Ника Гварамия.



Как отметил Гварамия, его партия согласна на все допустимые связи для избавления от Бидзины Иванишвили.

«Мы согласны со всеми статистически допустимые и возможные связи для избавления от Бидзины Иванишвили. Кто с этим не согласен, тот является союзником Бидзины Иванишвили, и точка», - заявил Гварамия.



На вопрос, как партия «Ахали» намерена дистанцироваться от «Национального движения», Гварамия отметил, что нет никаких центров гравитации, от которых они попытаться дистанцироваться.



«Мы не собираемся ни от кого дистанцироваться... Нет никаких центров гравитации, от которых мы пытаемся дистанцироваться, потому что думаем, что наш центр скоро станет самым гравитационным.



Что касается финансирования, все увидят источники финансирования. Заверяю вас, в этой стране действительно не только два источника финансирования, есть и другие люди, которые хотят перемен, которых интересует содержание и которые хотят помочь тем политическим силам, с идеями которых они согласны. Финансирование не может быть в обмен на что-либо, финансирование может быть только в форме поддержки», - заявил Гварамия.



Партии Ники Мелия и Ники Гварамия объединяются. Их объединение будет называться «Ахали» («Новое). В выборах же они примут участие под избирательным номером 4.



Как отметил Ника Гварамия, они знают, как преодолевать трудности и реагировать на вызовы.



«Наша партия - «Ахали». Мы вместе и боремся за перемены в Грузии новыми путями. Мы сделаем это, потому что умеем бороться, мы знаем цену неподкупности, мы знаем цену служения родине, мы знаем, как преодолевать трудности и как реагировать на вызовы… Мы умеем и управлять, и мы продолжим историю этой страны с успешной властью, успешными шагами и евроинтеграцией. Это наше решение, это наша задача, это наша цель, и мы обязательно достигнем этой цели вместе с вами», - заявил Ника Гварамия.







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