

Ника Мелия: Если сегодня и нужно что-либо побеждать, так это нигилизм и безнадежность

11.03.2024 18:01





Решение за вами. Нам нужна новая Грузия, - заявил бывший руководитель «Мтавари архи» («Главного канала») Ника Гварамия перед представлением своей с Никой Мелия политической команды.



Вместе с тем, как со своей стороны отметил бывший председатель «Национального движения» Ника Мелия, обсуждение создания их новой политической команды проходило 3 месяца.



«3 месяца шли разговоры, переговоры. Нашей самоцелью не было объединение, поскольку человеческие отношения, дружеские отношения у нас и так были, мы просто исходили из той ситуации, которая создалась в стране. Мы хотели убедиться, что у объединения наших двух команд будет энергия и золотой ключ к прорыву тяжелого фона, нигилизма. Сегодня если и есть что победить, так это нигилизм и безнадежность. Если сегодня и нужно что-либо побеждать, так это нигилизм и безнадежность. Если сегодня нам что-то и требуется, так это вера в победу. Давайте верить, что победа возможна. Чтобы победить порочность, не обязательны деньги. Я верю, что мы верим в это. Я рад, что сегодняшний день наступил», - заявил Мелия.







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