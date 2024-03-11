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«Мы будем бороться за перемены в Грузии новыми путями» - Мелия и Гварамия объединились к выборам
11.03.2024 18:15
Основатель телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия и бывший председатель «Единого национального провели сегодня, 11 марта, презентацию партии «Ахали» («Новая»).
«Мы будем бороться за перемены в Грузии новыми путями. Мы изменим, потому что мы знаем как бороться, мы знаем какова цена неподкупности, мы знаем цену служению стране, мы знаем, как преодолевать трудности и как реагировать на вызовы.
Мы это знаем, мы можем это сможем. Мы также знаем, как управлять, и продолжим историю этой страны успешным правительством, успешными шагами и европейской интеграцией. Это наша цель, это наша задача, и мы обязательно достигнем этой цели вместе с вами», — заявил Ника Гварамия во время презентации новой партии.
По словам Ники Гварамия он является сторонником объединений для реализации новых начинаний: «Мы никого не призываем присоединяться, мы предлагаем объединиться», — указал он.
«Во всем этом процессе нам прежде всего предстоит победить собственные амбиции, самодовольство, и только после этого объединения мы сможем победить режим Бидзины Иванишвили и повести Грузию, как говорит Ника, в будущее! Никакого прошлого, говорим только о будущем и успехах», — сказала Ника Гварамия.
«Ахали» примет участие в выборах под номером 4. Основными цветами партии будут зеленый, оранжевый и белый.
В ближайшее время состоится учредительный съезд партии.
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