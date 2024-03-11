

Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с грузинскими партнерами

11.03.2024 22:34





Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами, и все положительные результаты, достигнутые за последние 11 лет неформального диалога, будут востребованы, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 11 марта назначил своим спецпредставителем по вопросам отношений с Россией Георгия Каджая, а Зураб Абашидзе, который с 2012 года занимал эту должность, стал советником главы правительства.



"Убежден, что эти наработки будут востребованы и впредь. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами", – сказал сенатор агентству ТАСС.



Он напомнил, что в 2012 году руководство России без колебаний поддержало предложенный властями Грузии курс на нормализацию двусторонних отношений, был создан неформальный диалоговый механизм "для деполитизированного обсуждения различных аспектов взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи, транспортное сообщение, гуманитарные контакты".



"Поручено это было нам с Зурабом Ираклиевичем Абашидзе, который с тех пор более 11 лет являлся бессменным спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Состоялось 26 встреч, в основном очных (во времена пандемии – по видео-конференц-связи), постоянный контакт поддерживался в дистанционном формате", – отметил Карасин.



По его мнению, за прошедшие годы удалось сделать немало. В частности, как сказал парламентарий, в ходе встреч неоднократно затрагивались вопросы облегчения условий для общения между жителями России и Грузии, велась последовательная работа над созданием условий для либерализации визового режима, введенного в 2000 году в отношении граждан Грузии.



"Соответствующие послабления осуществлялись в несколько этапов. Наконец, в мае 2023 года указом президента России визы для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию были отменены. Тогда же было возобновлено временно отмененное за четыре года до этого прямое авиасообщение", – напомнил глава комитета.



Он подчеркнул, что эти решения заметно упростили контакты между народами двух стран.



"Создали дополнительные возможности для культурных обменов, контактов по линии научных и образовательных учреждений, молодежных организаций. Способствовали укреплению экономических связей, активизации взаимодействия деловых кругов. Подстегнули дальнейшее развитие туризма. В 2023 году Грузию посетило более 1,4 млн наших соотечественников", – констатировал Карасин.



Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва сначала осуществила 8 августа 2008 года военное вторжение в Грузию, а 26 августа 2008 года признала независимость грузинских регионов - Абхазии и Цхинвальского/ т.н.Южной Осетии.







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