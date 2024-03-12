Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Арахамия предложил Грузии рецепт нормализации отношений с Украиной


12.03.2024   10:41


На заявление правительства Грузии откликнулся председатель фракции «Слуга народа» Рады Украины Давид Арахамия.

«Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для «нормализации отношений», – заявил Арахамия.

Арахамия в соцсети называет три пункта, которые, по его мнению, необходимо выполнить для нормализации отношений между Грузией.

«Для настоящей нормализации Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений произойдет легко», – заявил Давид Арахамия.

Правительство Грузии вчера опубликовало заявление, в котором выражает надежду, что украинские власти пересмотрят решения, противоречащие духу дружбы между Грузией и Украиной.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна