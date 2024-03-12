

Арахамия предложил Грузии рецепт нормализации отношений с Украиной

12.03.2024 10:41





На заявление правительства Грузии откликнулся председатель фракции «Слуга народа» Рады Украины Давид Арахамия.



«Прокремлевская власть Грузии выдвигает какие-то требования о выдаче наших граждан для «нормализации отношений», – заявил Арахамия.



Арахамия в соцсети называет три пункта, которые, по его мнению, необходимо выполнить для нормализации отношений между Грузией.



«Для настоящей нормализации Грузия должна выпустить из тюрьмы и вернуть украинского гражданина Михаила Саакашвили; прекратить прямое авиасообщение с РФ; и прекратить помогать России уклоняться от санкций. Тогда и нормализация отношений произойдет легко», – заявил Давид Арахамия.



Правительство Грузии вчера опубликовало заявление, в котором выражает надежду, что украинские власти пересмотрят решения, противоречащие духу дружбы между Грузией и Украиной.







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