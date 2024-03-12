

Кобахидзе: Мы уважаем украинский народ и не собираемся вступать в полемику с Арахамия или другими политиками

12.03.2024 11:06





«Заявление Давида Арахамия фактически подтвердило то, что мы сказали в нашем заявлении, такое отношение, проявленное, в частности, этим представителем украинского правительства, очень прискорбно и печально», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, Грузия решительно поддерживает украинский народ.



«Мы заявляем солидарность с Украиной, которая выражается не только словами, но и конкретными делами, это более чем 600 поддержанных нами актов, резолюций и документов, другие решения, это обширная гуманитарная помощь. Когда на таком фоне делаются двусмысленные заявления, это укрепляет нашу веру в то, что все происходит не так, как должно быть. Однако Украина сегодня находится в тяжелой ситуации, украинский народ находится в состоянии войны, в Украине очень тяжелая ситуация, поэтому мы в первую очередь уважаем украинский народ и, соответственно, не собираемся вступать в полемику с Арахамия или другими политиками.



Я не хочу вдаваться в полемику, факт, с чем мы имеем дело все эти два года — когда посла Украины отозвали из Грузии, это решение было совершенно непонятным, когда нашего посла практически выдворили из Украины, причина была в нахождении Саакашвили как будто в предсмертном состоянии, сегодня эта причина даже не вызывает улыбку.



Напомним заявления Подоляка, Данилова и других относительно второго фронта. Вспомним то, что разыскиваемые преступники и сегодня продолжают занимать высокие посты в Украине, это не соответствует историческим, дружественным отношениям, которые существуют между украинским и грузинским народами, государствами Украина и Грузия. Это полная оторванность от этого исторического и дружественного духа наших отношений. Соответственно, я еще раз призываю власти Украины принять такие решения, которые будут способствовать дальнейшему углублению исторической дружбы и не будут способствовать искусственному отдалению народов и стран», — заявил Кобахидзе.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





