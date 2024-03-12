

США сократят объем иностранной помощи Грузии на $8 млн

12.03.2024 11:16





Госдеп США подготовил проект бюджета на 2025 год, в котором говорится, что США сократят объем иностранной помощи Грузии на $8 млн — она составит $80 млн. Документ был направлен на рассмотрение Конгресса 11 марта.



В проекте бюджета Госдепа сказано, что помощь американского народа будет способствовать демократическому и экономическому развитию Грузии, а также поможет стране в процессе евроатлантической интеграции.



В документе также говорится, что «иностранное финансирование будет способствовать укреплению верховенства закона, институционального контроля, инициатив по борьбе с коррупцией и публичной подотчетности, внутреннего контроля и надзорной деятельности на всех уровнях государственного управления в Грузии».



Упоминается и медиасреда в Грузии — отмечено, что иностранная помощь будет способствовать созданию надежной, независимой и сбалансированной медиасреды в стране.



Для сравнения, в бюджетных запросах на 2022, 2023 и 2024 годы Госдепартамент США просил Конгресс выделить Грузии 88 миллионов долларов. В те же годы в проектах бюджета, говоря о целях иностранной помощи, также упоминалось пагубное влияние России как угроза энергетической безопасности страны и экономическим возможностям.



А в проекте бюджета на 2025 год упоминание России как угрозы в отношении Грузии больше не прописано.





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