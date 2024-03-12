

Строительство батумской объездной дороги находится в завершающей фазе - министр

12.03.2024 12:22





«Сложнейший проект батумской объездной дороги, строительство которой ведется в сложных геологических условиях, несмотря на множество сложностей, будет завершен в этом году. Приложив еще больше усилий и увеличив ресурсы, можно будет открыть данную дорогу к сезону, что очень важно для Батуми», — заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе после осмотра строительных работ батумской объездной дороги.



Строительство объездной дороги активно продолжается. Проект осуществляется Департаментом автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке в размере 329 630 734 лари от Азиатского банка развития (ADB) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). В рамках проекта батумской объездной дороги строится 2-полосная асфальтобетонная дорога протяженностью 14 км, 20 мостовых переходов и пять тоннелей. В настоящее время все пять тоннелей, предусмотренных проектом, прорезаны и построено 19 мостов из 20.



По заявлению министра, важно, чтобы в зависимости от содержания объездной дороги были предусмотрены две развязки, через которые можно будет въехать в город. Соответственно, с открытием новой объездной дороги город будет максимально разгружен. Новая объездная дорога пройдет через села: Махинджаури, Гантиади, Капрешуми, Салибаури, Перия, Махвилаури и Хелвачаури. В настоящее время существующая дорога проходит через туристическую и жилую зону. В результате осуществления проекта, батумская объездная дорога (вместе с кобулетской объездной дорогой) полностью разгрузит транспортное движение в курортной зоне Аджарии.







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