

«Грузинские НПО разочаровали США» — предположил премьер-министр Ираклий Кобахидзе

12.03.2024 12:39





Сокращение американской помощи для Грузии в первую очередь затронет неправительственный сектор, предположил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Так он прокомментировал проект бюджета США, где размер помощи указан на 8 млн долларов меньше, чем обычно, и указана сумма в 80 млн долларов.



Кобахидзе заявил, что не может назвать причину сокращения суммы. При этом он заявил, что основная часть американской помощи шла для неправительственных организаций. Он высказал предположение, что «грузинские НПО разочаровали американское государство».



Никаких подтверждений этого утверждения с американской стороны нет.



Ранее в правящей партии неоднократно выражали обеспокоенность тем, на что идут западные гранты для НПО в Грузии. Ровно год назад Тбилиси был охвачен акциями протеста — тогда «Грузинская мечта» пыталась принять закон об иноагентах.



Источник: Новости - Грузия

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