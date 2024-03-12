

Глава Минздрава: Главным определяющим является максимальная защита лучших интересов пациента

12.03.2024 13:58





Первейшая инструкция, которую я получил от премьера, заключается в том, чтобы решение принималось при как можно большей включенности как медицинского сообщества, так и всех заинтересованных лиц. Максимальная открытость - это главная характеристика, - заявил журналистам министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, пока он не ознакомится полостью с ситуацией в ведомстве, говорить о конкретных планах ему будет сложно.



«Единственное, что могу сказать, первейшая инструкция, которую я получил от премьера, в том, чтобы решение принималось при как можно большей включенности как медицинского сообщества, так и всех заинтересованных лиц. Максимальная открытость - это главная характеристика для нашей работы. Что касается конкретных планов, то мне понадобится время, чтобы ознакомиться со сложившейся ситуацией. В соответствии с этим я смогу предоставить конкретную информацию», - отметил Сарджвеладзе.



По его словам, все дальнейшие решения будут основываться на максимальной защите лучших интересов пациента.



«Главным определяющим является максимальная защита лучших интересов пациента. Это главная ось, на которой будут строиться все дальнейшие решения», - отметил Сарджвеладзе.



На вопрос, намерен ли он менять заместителей, Сарджвеладзе поясняет: «У нас будут в связи с этим консультации, общественность узнает в ближайшее время».





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