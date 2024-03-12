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Каладзе: Не уверен в том, что Украина передаст преступников Грузии
12.03.2024 14:44
Не знаю, я не уверен в том, что украинская сторона передаст преступников грузинской стороне, - заявил журналистам генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе, отвечая на вопрос, не планирует ли власть Грузии обратиться к Украине по поводу экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили.
Как отметил Каладзе, к сожалению, Украина стала прибежищем криминалов.
«Не знаю, я не уверен в том, что украинская сторона передаст грузинской стороне тех преступников, о которых вы говорили, потому что на протяжении лет, к сожалению, Украина стала прибежищем криминалов, это очень плохо и, мягко говоря, вредит отношениям. Я не знаю, какое будет решение. Очень плохи были также визиты в европейские страны тех криминалов, которые совершили конкретные тяжкие преступления перед страной и народом. Соответственно, это тоже, конечно, наносит ущерб отношениям, которые у нас имеются с нашими европейскими партнерами», - заявил Каладзе.
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