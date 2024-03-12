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На пост председателя комитета по защите прав человека рассматривается кандидатура Рати Ионатамишвили
12.03.2024 15:54
По информации лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, на пост председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции рассматривается кандидатура Рати Ионатамишвили.
«Моим предложением большинству на пост председателя комитета по защите прав человека и гражданской интеграции будет кандидатура Рати Йонатамишвили. Я разговаривал и с Рати, он не отказался. Наиболее органичным, для кого может быть эта сфера, является Рати Ионатамишвили. У нас есть профессиональные люди, это первый заместитель Алуда Гудушаури, Созар Субари, Кахи Кахишвили, имеющие огромный опыт в этом направлении. Однако в данном случае Рати представляет собой и некий символ в сфере защиты прав. Этот символизм и его опыт настолько совпадают, что здесь не может быть темы для спора. Я думаю, что председателем комитета будет Рати Ионатамишвили», - сообщил журналистам Мамука Мдинарадзе.
Для справки, должность председателя парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции стала вакантной после того, как уже бывшего председателя комитета Михаила Сарджвеладзе премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил министром здравоохранения.
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