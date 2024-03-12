

Саакашвили: Мы вырвем страну из рук олигарха, я это уже сделал один раз и смогу снова

12.03.2024 18:12





Созданное с горечью государство захватил один человек - принципом моего правительства было «все для народа», их – «все для олигарха и его рабов», - заявление об этом в соцсети распространяет бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.



По словам Саакашвили, с интересами этого одного человека связана кадровая политика страны, в том числе и освобождение от должности министра здравоохранения.



«Созданное с горечью государство захватил один человек. К имущественным интересам этого человека привязана и кадровая политика - Цулукиани перевели министром культуры, потому что Иванишвили для очередного своего безвкусного здания нужна была территория музея. На этот раз сняли министра здравоохранения, потому что он не смог преодолеть сопротивление коллектива Республиканской больницы и превратить территорию больницы в строительную площадку Иванишвили. Теперь привели человека, который осуществит карательные меры.



Принципом моего правительства было «все для народа», их – «все для олигарха и его рабов, а для народа это лишнее». В той же медицинской сфере, которая для грузин традиционно была очень престижной, у нас было много известных врачей. Я знаю, о чем говорю, мой дед Миша Саакашвили был ректором, основателем медицинского института. А сегодня 75% студентов нашего медицинского университета - иностранцы, и так во всех сферах.



«Коалиция победы» вместе с «Единым национальным движением», мы вырвем страну из рук олигарха и вернем ее народу. Это приведет к резкому снижению цен, повышению зарплат, созданию сотен тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, трудоустройству людей, находящихся здесь, и возвращению тех, кто уехал. Я уже сделал это однажды и с тех пор у меня прибавился огромный опыт, так что я смогу это снова», - заявил Саакашвили.





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