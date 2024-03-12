

Мдинарадз: Решения в Грузии принимаются грузинами, это принцип, который не будет пересмотрен

12.03.2024 18:30





Решения в Грузии принимаются грузинами, это принцип, который не будет пересмотрен, - об этом заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, говоря о «ветинге».



По его словам, страны, где внедрен «ветинг», отстают на несколько десятков баллов во всех мировых рейтингах, связанных с судом.



Он также отметил, что это национальная задача - чтобы решение, связанное с Грузией, всегда принимали граждане Грузии.



«Когда мы видим, что те страны, где внедрен этот принцип, отстают на несколько десятков баллов во всех мировых рейтингах, связанных с судами, естественно, мы не собираемся подражать странам, которые отступили, проводя такую реформу. Соответственно, если к этому прибавляется национальная задача, чтобы граждане иностранных государств никогда не принимали решения в связи с Грузией, и что такие решения всегда должны принимать граждане Грузии, то тогда ясно, почему мы не соглашаемся с ветингом», - сказал Мамука Мдинарадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





