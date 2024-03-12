

Премьер-министр Грузии встретился с послом Республики Армения Ашотом Смбатяном

12.03.2024 20:10





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Республики Армения Ашотом Смбатяном.



Разговор на встрече коснулся существующих добрососедских отношений между странами и дальнейших перспектив сотрудничества.



Подчеркнута важность подписанного между странами совместного документа о стратегическом партнёрстве. Говорили о потенциале сотрудничества между странами в сферах экономических отношений и торговли, а также транспорта, энергетики, туризма, культуры и образования.



На встрече было уделено внимание важности мира и стабильности в регионе.



Информацию распространила пресс-служба администрации правительства Грузии.







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