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Премьер-министр Грузии встретился с послом Республики Армения Ашотом Смбатяном
12.03.2024 20:10
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Республики Армения Ашотом Смбатяном.
Разговор на встрече коснулся существующих добрососедских отношений между странами и дальнейших перспектив сотрудничества.
Подчеркнута важность подписанного между странами совместного документа о стратегическом партнёрстве. Говорили о потенциале сотрудничества между странами в сферах экономических отношений и торговли, а также транспорта, энергетики, туризма, культуры и образования.
На встрече было уделено внимание важности мира и стабильности в регионе.
Информацию распространила пресс-служба администрации правительства Грузии.
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