

Кобахидзе встретился с послом Азербайджанской Республики Фаигом Гулиевым

12.03.2024 20:17





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым.



По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече основное внимание уделялось стратегическому партнерству и тесным дружеским отношениям между двумя странами, а также важности дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях.



Также было уделено внимание перспективам развития существующего партнерства между странами в экономическом, транспортном и энергетическом направлениях. Обсуждались также важные стратегические проекты.



Беседа коснулась текущей ситуации в регионе, в ходе которой была подчеркнута важность мира и стабильности.





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