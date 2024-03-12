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Кобахидзе встретился с послом Азербайджанской Республики Фаигом Гулиевым
12.03.2024 20:17
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Грузии Фаигом Гулиевым.
По сообщению администрации правительства Грузии, на встрече основное внимание уделялось стратегическому партнерству и тесным дружеским отношениям между двумя странами, а также важности дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях.
Также было уделено внимание перспективам развития существующего партнерства между странами в экономическом, транспортном и энергетическом направлениях. Обсуждались также важные стратегические проекты.
Беседа коснулась текущей ситуации в регионе, в ходе которой была подчеркнута важность мира и стабильности.
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