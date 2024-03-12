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Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана-Турции-Грузии в этом году пройдет в Грузии
12.03.2024 20:23
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым.
По информации Минобороны Грузии, стороны обсудили важность стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой.
Министр обороны отметил, что Грузия продолжает выражать готовность внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере обороны. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны интенсивно осуществляется согласно годовому плану.
Было обращено внимание на важность формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. По словам Ираклия Чиковани, в этом году трехстороннюю встречу министров обороны будет принимать Грузия.
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