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Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана-Турции-Грузии в этом году пройдет в Грузии


12.03.2024   20:23


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым.

По информации Минобороны Грузии, стороны обсудили важность стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджанской Республикой.

Министр обороны отметил, что Грузия продолжает выражать готовность внести свой вклад в процесс установления мира и стабильности на Южном Кавказе. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере обороны. Было отмечено, что двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере обороны интенсивно осуществляется согласно годовому плану.

Было обращено внимание на важность формата трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. По словам Ираклия Чиковани, в этом году трехстороннюю встречу министров обороны будет принимать Грузия.


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