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Командующий Силами обороны Италии находится с визитом в Грузии
12.03.2024 20:35
Командующий Силами обороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне находится с официальным визитом в Грузии. Итальянского адмирала принял министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Он поблагодарил итальянскую сторону за решительную политическую и практическую поддержку территориальной целостности, суверенитета и интеграции Грузии в евроатлантические структуры.
Министр отметил роль Италии как важного международного партнера в процессе повышения обороноспособности Грузии.
Адмирала Джузеппе Каво Драгоне принимает командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.
После официальной церемонии встречи грузинские и итальянские коллеги обсудили вопросы и перспективы текущего сотрудничества в сфере обороны. На расширенной встрече с участием представителей Генштаба и итальянской делегации стороны обсудили совместное участие в многонациональных военных учениях, сотрудничество НАТО-Грузия, а также вызовы безопасности в регионе.
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