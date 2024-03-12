

Командующий Силами обороны Италии находится с визитом в Грузии

12.03.2024 20:35





Командующий Силами обороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне находится с официальным визитом в Грузии. Итальянского адмирала принял министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Он поблагодарил итальянскую сторону за решительную политическую и практическую поддержку территориальной целостности, суверенитета и интеграции Грузии в евроатлантические структуры.



Министр отметил роль Италии как важного международного партнера в процессе повышения обороноспособности Грузии.



Адмирала Джузеппе Каво Драгоне принимает командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили.



После официальной церемонии встречи грузинские и итальянские коллеги обсудили вопросы и перспективы текущего сотрудничества в сфере обороны. На расширенной встрече с участием представителей Генштаба и итальянской делегации стороны обсудили совместное участие в многонациональных военных учениях, сотрудничество НАТО-Грузия, а также вызовы безопасности в регионе.







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