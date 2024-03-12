

Спикер парламента отправился с официальным визитом в Швейцарию и Лихтенштейн

12.03.2024 21:33





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Швейцарскую Конфедерацию и Княжество Лихтенштейн.



По информации парламента Грузии, в рамках официального визита 12-16 марта делегация проведет встречи.



Председатель парламента встретится с президентом Национального совета Швейцарии Эриком Нуссбаумером. Также запланированы двусторонние встречи с представителями правительства.



В Лихтенштейне председатель парламента проведет встречи с премьер-министром Княжества Лихтенштейн Даниэлем Райхом и председателем парламента Лихтенштейна Альбертом Фриком.



В состав парламентской делегации, возглавляемой председателем парламента Шалвой Папуашвили, входят вице-спикер парламента Георгий Кахиани, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе и член большинства Кетеван Чарквиани.







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