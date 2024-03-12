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Спикер парламента отправился с официальным визитом в Швейцарию и Лихтенштейн


12.03.2024   21:33


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился с официальным визитом в Швейцарскую Конфедерацию и Княжество Лихтенштейн.

По информации парламента Грузии, в рамках официального визита 12-16 марта делегация проведет встречи.

Председатель парламента встретится с президентом Национального совета Швейцарии Эриком Нуссбаумером. Также запланированы двусторонние встречи с представителями правительства.

В Лихтенштейне председатель парламента проведет встречи с премьер-министром Княжества Лихтенштейн Даниэлем Райхом и председателем парламента Лихтенштейна Альбертом Фриком.

В состав парламентской делегации, возглавляемой председателем парламента Шалвой Папуашвили, входят вице-спикер парламента Георгий Кахиани, председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, председатель комитета по здравоохранению и социальным вопросам Заза Ломинадзе и член большинства Кетеван Чарквиани.


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