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«Грузинская мечта» не присутствовала на обсуждении плана действий НПО по реализации девяти шагов
12.03.2024 21:52
Коалиция 12 общественных организаций, которые недавно разработали детальное видение того, как эффективно реализовать 9 шагов, определенных Еврокомиссией для Грузии, встретилась с представителями политических партий в рамках этого процесса. Представители «Грузинской мечты» на встрече не присутствовали.
Первая подобная встреча с политическими группами прошла 12 марта, в рабочей встрече приняли участие: Единое национальное движение; Стратегия Агмашенебели; Гирчи – больше свободы; Дроа; Лело за Грузию; За Грузию; Ана Долидзе – За народ; Ахали; Республиканская партия Грузии; и независимый депутат Теона Акубардия.
Члены правящей партии на встрече не присутствовали и назвали ее «собранием нацев (ЕНД)».
«Нас вызвали, а мы не пошли. Сколько НПО будут говорить о девяти условиях сами по себе, если мы будем бегать туда столько раз, девять условий останутся на невыполненными», – заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе и вместо этого призвал их «прийти и работать там, где по поводу этого идет реальная работа».
«Если мы не пойдем на собрания нацев, извините уж нас», – добавил Мдинарадзе.
Коалиция и в дальнейшем планирует проводить рабочие встречи с заинтересованными сторонами. По заявлению коалиции, «цель рабочих встреч – поделиться видением гражданского общества и обменяться мнениями о реформах, которые необходимо провести для выполнения 9 шагов».
Встреча прошла в офисе Фонда гражданского общества при поддержке Восточноевропейского центра многопартийной демократии (EECMD).
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