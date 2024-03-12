

«Гирчи-больше свободы» и «Дроа» намерены взаимодействовать с партией «Ахали»

12.03.2024 22:10





По словам лидера партии «Гирчи-больше свободы» Зураба Джапаридзе, в будущем они планируют координировать и консультироваться с партией Ники Мелия и Ники Гварамия.



По словам Зураба Джапаридзе, «Гирчи-больше свободы» вместе с партией «Дроа» Элене Хоштариа в настоящее время занимается собственной предвыборной кампанией.



«Мы общались с Никой Гварамия, и я знаю, что будем общаться и в будущем. А пока, в данный момент, мы делаем свою работу. Я имею в виду «Гирчи — больше свободы» и «Дроа», мы будем заняты своей кампанией, они тоже заняты своей кампанией, но в будущем мы намерены координировать и консультироваться друг с другом», — сказал Зураб Джапаридзе.



11 марта основатель телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия и бывший председатель «Единого национального провели презентацию партии «Ахали» («Новая»).



Как заявил Гварамия он является сторонником объединений для реализации новых начинаний: «Мы никого не призываем присоединяться, мы предлагаем объединиться», — указал он.



«Во всем этом процессе нам прежде всего предстоит победить собственные амбиции, самодовольство, и только после этого объединения мы сможем победить режим Бидзины Иванишвили и повести Грузию, как говорит Ника, в будущее! Никакого прошлого, говорим только о будущем и успехах», — сказала Ника Гварамия.



«Ахали» примет участие в выборах под номером 4. Основными цветами партии будут зеленый, оранжевый и белый. В ближайшее время состоится учредительный съезд партии.







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