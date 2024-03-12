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В Батуми состоится концерт выступающей против войны в Украине группы «Каста»
12.03.2024 22:19
В Батуми состоится концерт выступающей против войны в Украине группа «Каста». Мероприятие назначено на 8 апреля.
Участник группы — Влад — заявлял, что был уверен, что война невозможна, что ощущает, что с украинцами, братьями и сестрами, война невозможна. Группа выступала против признания ДНР и ЛНР и за сохранение целостности Украины.
В августе 2022 года группа попала в «список запрещенных артистов» и покинула РФ.
«Я чувствую себя во власти бесчеловечного тирана, который добирается до всех, кто ему не нравится. Я всем желаю дожить до тех времен, когда Россия официально перечислит преступления нынешней власти и признает их», — заявил он ранее.
«20 лет назад «Каста» перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. <> Сегодня даже те, кто не называет себя поклонником рэп-культуры, с легкостью цитируют тексты «Касты» наизусть», — говорится в заявлении.
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