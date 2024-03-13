|
|
|
Соединенные Штаты Америки отказали в визе бывшему министру обороны Грузии
13.03.2024 11:22
Соединенные Штаты Америки не выдали визу бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.
По информации, распространенной Радио Свобода, причиной отказа Давиду Кезерашвили в визе стало подозрение в отмывании денег.
По их же сообщению, для установления причину отказа, Кезерашвили начал судебный спор и подал жалобу в Окружной суд США по округу Колумбия. Из иска выясняется, что основанием для отказа в выдаче визы стало постановление Агентства США по таможенному и пограничному контролю от 1 мая 2023 года. В частности, статья, на основании которой Давиду Кезерашвили было отказано в визе в США, подразумевает подозрение в отмывании денег.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна