

Соединенные Штаты Америки отказали в визе бывшему министру обороны Грузии

13.03.2024 11:22





Соединенные Штаты Америки не выдали визу бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили.



По информации, распространенной Радио Свобода, причиной отказа Давиду Кезерашвили в визе стало подозрение в отмывании денег.



По их же сообщению, для установления причину отказа, Кезерашвили начал судебный спор и подал жалобу в Окружной суд США по округу Колумбия. Из иска выясняется, что основанием для отказа в выдаче визы стало постановление Агентства США по таможенному и пограничному контролю от 1 мая 2023 года. В частности, статья, на основании которой Давиду Кезерашвили было отказано в визе в США, подразумевает подозрение в отмывании денег.





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