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Кобахидзе встретился с послом Великобритании
13.03.2024 11:27
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном.
На встрече в администрации правительства стороны рассмотрели стратегическое партнерство и политические отношения между двумя странами. Разговор коснулся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и роли стратегического диалога Уордропа в плане дальнейшего укрепления партнёрства.
Также был отмечен важный вклад Соединенного Королевства в укрепление государственных институтов и демократическое развитие страны.
Премьер-министр Грузии поблагодарил Марка Клейтона за решительную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Грузии и политики непризнания.
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