

Кобахидзе встретился с послом Великобритании

13.03.2024 11:27





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном.



На встрече в администрации правительства стороны рассмотрели стратегическое партнерство и политические отношения между двумя странами. Разговор коснулся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и ​​роли стратегического диалога Уордропа в плане дальнейшего укрепления партнёрства.



Также был отмечен важный вклад Соединенного Королевства в укрепление государственных институтов и демократическое развитие страны.



Премьер-министр Грузии поблагодарил Марка Клейтона за решительную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Грузии и политики непризнания.







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