Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с послом Великобритании


13.03.2024   11:27


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послом Великобритании в Грузии Марком Клейтоном.

На встрече в администрации правительства стороны рассмотрели стратегическое партнерство и политические отношения между двумя странами. Разговор коснулся сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах и ​​роли стратегического диалога Уордропа в плане дальнейшего укрепления партнёрства.

Также был отмечен важный вклад Соединенного Королевства в укрепление государственных институтов и демократическое развитие страны.

Премьер-министр Грузии поблагодарил Марка Клейтона за решительную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Грузии и политики непризнания.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна