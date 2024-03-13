

Судья, выдавшая ордер на арест Путина, возглавила МУС

13.03.2024 11:53





Судья, выдавшая ордер на арест Владимира Путина, назначена председателем Международного уголовного суда (МУС) в Гааге.



На эту должность до 2027 года была избрана японка Томоко Аканэ.



Аканэ была одной их трех судей, выдавших ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



Для справки, суд выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. На посту председателя МУС Томоко Аканэ сменила польского судью Петра Хофманьского.







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