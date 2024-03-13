

Каладзе призывает владельцев такси категории А активировать разрешения до 1-го апреля

13.03.2024 13:21





Мэр столицы Каха Каладзе на заседании правительства мэрии Тбилиси еще раз напомнил владельцам такси категории А об активации разрешения до 1 апреля, в противном случае эти разрешения будут автоматически аннулированы.



По его словам, владельцы, желающие сохранить упомянутые разрешения, могут получить информацию об активации разрешений на сайте taxi.tbilisi.gov.ge, а также позвонив на «горячую линию» мэрии Тбилиси.



«Реформа такси очень важна для нас. Несколько этапов в этом направлении уже осуществлено. Еще раз напоминаю владельцам разрешений на такси категории А: если вы еще не активировали разрешение, активируйте его до 1-го апреля. Мы передали в собственность эти разрешения владельцам такси 1-го апреля прошлого года, соответственно, был предусмотрен годичный срок для активации. Этот срок уже истекает. Так что, поторопитесь. В противном случае разрешения будут аннулированы и восстановить их будет невозможно. Подробную информацию об этом можно получить на сайте taxi.tbilisi.gov.ge, а также на «горячей линии» мэрии Тбилиси», — заявил Каладзе.







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