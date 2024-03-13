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Саломе Джаши удостоена награды Берлинской академии искусств
13.03.2024 14:58
Грузинский режиссер-документалист Саломе Джаши получила награду Берлинской академии искусств (Akademie der Künste).
Академия ежегодно присуждает премии и стипендии за выдающиеся творческие достижения, а также за поддержку и развитие художников в шести категориях: изобразительное искусство, архитектура, музыка, литература, исполнительское искусство, кино и медиаискусство.
Саломе Джаши является режиссером таких всемирно известных фильмов, как «Укрощение», «Укрощение сада», «Ослепительный свет заката», «Бахмаро» и других.
Церемония награждения пройдет 18 марта в Берлине.
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