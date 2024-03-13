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Саломе Джаши удостоена награды Берлинской академии искусств


13.03.2024   14:58


Грузинский режиссер-документалист Саломе Джаши получила награду Берлинской академии искусств (Akademie der Künste).

Академия ежегодно присуждает премии и стипендии за выдающиеся творческие достижения, а также за поддержку и развитие художников в шести категориях: изобразительное искусство, архитектура, музыка, литература, исполнительское искусство, кино и медиаискусство.

Саломе Джаши является режиссером таких всемирно известных фильмов, как «Укрощение», «Укрощение сада», «Ослепительный свет заката», «Бахмаро» и других.

Церемония награждения пройдет 18 марта в Берлине.


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