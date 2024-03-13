

Саломе Джаши удостоена награды Берлинской академии искусств

13.03.2024 14:58





Грузинский режиссер-документалист Саломе Джаши получила награду Берлинской академии искусств (Akademie der Künste).



Академия ежегодно присуждает премии и стипендии за выдающиеся творческие достижения, а также за поддержку и развитие художников в шести категориях: изобразительное искусство, архитектура, музыка, литература, исполнительское искусство, кино и медиаискусство.



Саломе Джаши является режиссером таких всемирно известных фильмов, как «Укрощение», «Укрощение сада», «Ослепительный свет заката», «Бахмаро» и других.



Церемония награждения пройдет 18 марта в Берлине.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





