

Хабеишвили: Главный вопрос граждан к Иванишвили и Кобахидзе - почему за топливо им приходится платить в два раза больше

13.03.2024 16:21





Главный вопрос граждан к Иванишвили и Кобахидзе заключается в том, почему им приходится платить за топливо в два раза больше, чем они платили раньше, и почему до порта топливо стоит 1 лари и 65 тетри, а на заправке цена на топливо увеличивается вдвое? - заявил председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили.



По сообщению пресс-службы партии, председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили сегодня ездил на такси и разговаривал с таксистами о повышении цен на топливо.



«Главный вопрос людей, граждан к Иванишвили, Кобахидзе и правительству Иванишвили – почему подорожало топливо? Как получилось, что если раньше 20 литров они заливали за 39 лари, то сегодня за такое же количество топлива приходится платить 62 лари… Следовательно, рост цен на топливо вызывает дополнительный рост цен на различные продукты. Это главный вопрос, который интересует граждан. Это вопрос, на который должны ответить Иванишвили и Кобахидзе – почему топливо дорожает и как так получается, что в Грузию оно приходит за 1,65 лари – до Поти, Батуми топливо стоит 1,65 лари, а при выходе из портов Поти или Батуми, фактически через 200 метров топливо стоит 3 лари и выше. Фактически это двойная сумма. Это вопрос, на который необходимо ответить. Почему и как Иванишвили и Кобахидзе подняли цену на топливо?» - заявил Леван Хабеишвили.





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