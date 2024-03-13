

Папуашвили: Война 2008 года – это как минимум политическое преступление тогдашней власти

13.03.2024 16:25





О войне августа 2008 года говорит само «Национальное движение» — оно является участниками той резолюции, которую они разрабатывали и поддержали, и в которой они говорят о грузинской армии, что боевые действия начали именно грузинские солдаты, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили,.



Как он отметил, при нынешней власти все судебные процессы в Гааге и Страсбурге завершились победой властей Грузии.



«Тот факт, что война 2008 года является как минимум политическим преступлением тогдашней власти, я думаю, что это не нуждается в большом обсуждении. Есть ли необходимость в расследовании и т.д. Я не знаю, насколько это релевантно в данный момент, но, разумеется, они являются политическими преступниками и ответственны за те несчастья, которые произошли в Грузии во время их правления, включая войну в августе 2008 года», - заявил Шалва Папуашвили.





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