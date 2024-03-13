

Гоциридзе: Я вижу себя в коалиции, а не в какой-либо партии

13.03.2024 16:36





Я рассматриваю себя частью большой коалиции – вижу себя именно в коалиции, а не в какой-либо партии, - заявил журналистам депутат от «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



По его словам, после того, как процесс расшатывания «Национального движения» закончится, у оппозиции появится возможность представить модель того, как она пойдет на парламентские выборы.



«Я всегда вижу себя в том большом политическом объединении, то есть в коалиции или альянсе, который после преодоления барьера вместе с «Национальным движением» и партией Гахария (скорее всего, партия Гахария тоже преодолеет) создать новую коалицию и сформирует правительство. Эту модель я всегда поддерживал. Я считаю себя частью большой коалиции. После выхода из «Национального движения» я ни разу не говорил, что присоединяюсь к какой-либо партии - как существующей, так и вновь созданной», - заявил Гоциридзе.



Как отмечает оппозиционный политик, партия Ники Гварамия и Ники Мелия – «Ахали» имеет большие перспективы и ресурсы для расширения.





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