

Элина Валтонен: Финляндия является решительным сторонником интеграции Грузии в Евросоюз

13.03.2024 19:39





«Разумеется, Финляндия является решительным сторонником интеграции Грузии в Евросоюз. Мы также поддерживаем проводимые в стране реформы и рады, что Грузия выбрала будущее, основанное на ценностях, правах человека и верховенстве закона», — заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен после встречи со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.



По словам главы МИД Финляндии, у Грузии и Финляндии очень прочное партнерство, которое имеет хорошие возможности для углубления.



Со своей стороны Илья Дарчиашвили поблагодарил Элину Валтонен за гостеприимство и поддержку.



«Мы неоднократно отмечали, насколько важна непоколебимая поддержка Финляндии, а также Ваше постоянное участие и поддержка европейской интеграции Грузии. Грузины очень благодарны за это», — заявил Дарчиашвили.

Илья Дарчиашвили пригласил свою финскую коллегу посетить Грузию.







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