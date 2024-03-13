

Председатель ЕНД требует от «Мечты» объяснить рост цен на горючее

13.03.2024 19:53





Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили пообщался с таксистами. Как сообщают в пресс-центре основная жалоба водителей – высокие цены на бензин:



«Главный вопрос людей, граждан к Иванишвили, Кобахидзе и правительству Иванишвили: почему они повысили цену на топливо? Как получилось, что если раньше за 39 лари заливали 20 литров, то сегодня за такое же количество топлива приходится платить 62 лари?



Рост цен на топливо дополнительно вызывает рост цен на различные продукты. Это главный вопрос, который интересует граждан. Это вопрос, на который должны ответить Иванишвили и Кобахидзе — почему топливо дорожает и как так получается, что до Поти, Батуми топливо доставляется за 1,65 лари, а при выходе из порта Поти – Батуми, в 200 метрах топливо стоит 3 лари и выше.



На самом деле это двойная сумма. Это вопрос, на который они должны дать ответ. Почему и как Иванишвили и Кобахидзе подняли цену на топливо?» — заявил Леван Хабеишвили.



Напомним, что ранее председатель «Нацдвижения» побывал в Турции и Азербайджане и сравнил цены на основные потребительские товары. Леван Хабеишвили утверждает, что тысячи людей из Аджарии и Гурии ежедневно переезжают в соседнюю страну, чтобы приобретать дешевые продукты.





Источник: SOVA

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